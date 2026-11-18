Попытки Запада отменить русскую культуру обречены на неудачу, считает Сергей Лавров. Такую оценку глава МИД РФ дал в видеообращении к участникам церемонии вручения премии фонда «Русский мир».

«Кроме всего прочего, это (премия фонда «Русский мир» «За вклад в мировую русистику») ещё и наш достойный ответ на развязанную Западом кампанию «отмены» русской культуры и всего русского, в том числе через поддержку оголтелой русофобии нацистского режима в Киеве. Эта компания, нет никаких сомнений, обречена на провал», — сказал он.

Министр назвал награду «За вклад в мировую русистику имени Виталия Костомарова» достойным ответом на политику западных государств. По его мнению, эта кампания направлена против всего, что связано с Россией.

Отдельно Лавров остановился на значении родного языка, который на протяжении веков помогает сохранять связь между поколениями. Он подчеркнул, что деятельность специалистов, занимающихся его изучением и распространением, заслуживает глубокого уважения и всесторонней поддержки.