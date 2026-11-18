Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X прибыл в Москву 18 ноября. Предстоятель Антиохийской православной церкви примет участие в торжествах по случаю 80-летия патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

«18 ноября для участия в торжествах по случаю 80-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву прибыл Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X», — говорится в сообщении.