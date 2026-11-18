Патриарх Иоанн X приехал в Россию на 80-летие главы РПЦ
Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий, Shutterstock / FOTODOM / Alexey Borodin
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X прибыл в Москву 18 ноября. Предстоятель Антиохийской православной церкви примет участие в торжествах по случаю 80-летия патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
«18 ноября для участия в торжествах по случаю 80-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву прибыл Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X», — говорится в сообщении.
Напомним Life.ru рассказывал о визите патриарха Иерусалимского Феофила III в Москву, в рамках которого он встретился с Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. Тогда российский лидер вручил гостю орден Дружбы за вклад в укрепление духовных связей с Россией.