Президент России Владимир Путин проводит встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Переговоры проходят в Москве, куда глава Иерусалимской православной церкви прибыл по приглашению предстоятеля Русской православной церкви.

Визит Феофила III организован по приглашению патриарха Кирилла. По информации источника агентства в РПЦ, иерусалимский патриарх пробудет в российской столице до 6 ноября. В ходе поездки Феофил III принимает участие во встрече с российским президентом и предстоятелем РПЦ. Подробности обсуждаемых вопросов в опубликованном сообщении не раскрываются.