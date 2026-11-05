Путин встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Кириллом
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Переговоры проходят в Москве, куда глава Иерусалимской православной церкви прибыл по приглашению предстоятеля Русской православной церкви.
Визит Феофила III организован по приглашению патриарха Кирилла. По информации источника агентства в РПЦ, иерусалимский патриарх пробудет в российской столице до 6 ноября. В ходе поездки Феофил III принимает участие во встрече с российским президентом и предстоятелем РПЦ. Подробности обсуждаемых вопросов в опубликованном сообщении не раскрываются.
Ранее Life.ru сообщал о посещении патриархом Иерусалимским Феофилом III Покровского монастыря в Москве. 5 ноября предстоятель Иерусалимской православной церкви прибыл в обитель вместе с митрополитом Волоколамским Антонием и советником патриарха Кирилла протоиереем Николаем Балашовым. Феофил III приехал в российскую столицу 4 ноября по приглашению главы РПЦ. Его визит продлится до 6 ноября.