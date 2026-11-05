Иерусалимский патриарх Феофил III 5 ноября посетил Покровский женский монастырь в Москве. В монастырь вместе с ним приехали митрополит Волоколамский Антоний, возглавляющий Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, и протоиерей Николай Балашов, советник патриарха Кирилла.

Феофил III прибыл в Москву 4 ноября по приглашению патриарха Кирилла. В Русской православной церкви, в программу визита входит встреча двух предстоятелей. Визит продлится до 6 ноября.

Покровский монастырь на Таганке основали в 1635 году. С 1998 года в Покровском храме обители хранятся мощи Матроны Московской.