Иерусалимский патриарх Феофил III посетил Покровский монастырь в Москве
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III (по центру) в Москве. Обложка © пресс-служба РПЦ
Иерусалимский патриарх Феофил III 5 ноября посетил Покровский женский монастырь в Москве. В монастырь вместе с ним приехали митрополит Волоколамский Антоний, возглавляющий Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, и протоиерей Николай Балашов, советник патриарха Кирилла.
Феофил III прибыл в Москву 4 ноября по приглашению патриарха Кирилла. В Русской православной церкви, в программу визита входит встреча двух предстоятелей. Визит продлится до 6 ноября.
Покровский монастырь на Таганке основали в 1635 году. С 1998 года в Покровском храме обители хранятся мощи Матроны Московской.
Ранее Life.ru рассказывал о намерении патриарха Иерусалимского Феофила III встретиться с российским лидером Владимиров Путиным и отдельно с Владимиром Зеленским для содействия урегулированию украинского конфликта. Священнослужитель рассчитывал помочь сторонам наладить диалог. Песков пообещал сообщить, если такая встреча состоится.
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