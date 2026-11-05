Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной встрече Владимира Путина с патриархом Иерусалимским. Представитель Кремля пообещал предоставить информацию в соответствующее время.

Ранее Life.ru сообщал о намерении патриарха Иерусалимского Феофила III встретиться с Путиным и Зеленским для содействия урегулированию украинского конфликта. Священнослужитель рассчитывал помочь сторонам наладить диалог и подчёркивал, что рассматривает свою миссию как миротворческую, а не политическую. По его словам, ещё в июне он получил поддержку этой инициативы от президента США Дональда Трампа.