Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил в московском Манеже выставку «Христианская традиция. Наши дни». Экспозиция приурочена к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Российскому лидеру показали и установленную скульптуру владыке. Политик высоко оценил выполненную в бронзе работу Виталия Шанова.

Путин на выставке. Видео © Life.ru

«Мне очень нравится», — прокомментировал российский лидер выставленную на экспозиции скульптуру.

Главу государства сопровождали патриарх Кирилл, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Выставка объединяет четыре тематических зала. Через живопись, скульптуру, иконопись и другие виды искусства организаторы показывают связь современной церковной культуры с историей России. Экспозицию разделили на пространства «История Отечества», «Бог и человек», «Сохраняя наследие» и «Красота, спасающая мир».

Историческая часть охватывает период от крещения князя Владимира до наших дней. Здесь представлены образы Александра Невского, Дмитрия Донского, Пересвета и Осляби, а также работы о защитниках Отечества и служении духовенства в зоне СВО.

В зале «Бог и человек» собраны произведения на библейские сюжеты, церковные облачения и образцы вышивки. Отдельное пространство посвящено восстановлению храмов и монастырей, работе иконописцев и реставраторов, в том числе спасению древних почитаемых икон.

Завершающий зал посвящён семье, материнству, детству, природе и мирному труду. Выставка проходит в рамках церковно-общественного форума «Православная Русь — ко Дню народного единства».

Также президент России Владимир Путин поставил свечу перед иконой святых благоверного князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» в столичном Манеже.