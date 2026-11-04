Президент России Владимир Путин поставил свечу перед иконой святых благоверного князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» в столичном Манеже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Владимир Путин ставит свечку к иконе на выставке в Москве. Видео © kremlin.ru

К святыне глава государства подошёл перед началом осмотра экспозиции. Его сопровождали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Российский лидер установил свечу в специальную лунку кандила, после чего приложился к иконе.

Дмитрий Донской и его супруга Евдокия Дмитриевна прожили в браке 22 года. После смерти князя в 1389 году Евдокия участвовала в управлении Московским княжеством. Незадолго до собственной кончины она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. Впоследствии обоих супругов причислили к лику святых.

Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась 4 ноября, в День народного единства. Экспозиция посвящена современному церковному искусству и приурочена к 80-летию патриарха Кирилла. В Манеже представлены 524 произведения, включая живопись, иконы, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства. Посетить выставку можно бесплатно с 5 ноября по 8 декабря.