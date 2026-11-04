Путин поставил свечу к иконе во время посещения выставки «Христианская традиция»
Президент России Владимир Путин поставил свечу перед иконой святых благоверного князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» в столичном Манеже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Владимир Путин ставит свечку к иконе на выставке в Москве. Видео © kremlin.ru
К святыне глава государства подошёл перед началом осмотра экспозиции. Его сопровождали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
Российский лидер установил свечу в специальную лунку кандила, после чего приложился к иконе.
Дмитрий Донской и его супруга Евдокия Дмитриевна прожили в браке 22 года. После смерти князя в 1389 году Евдокия участвовала в управлении Московским княжеством. Незадолго до собственной кончины она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. Впоследствии обоих супругов причислили к лику святых.
Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась 4 ноября, в День народного единства. Экспозиция посвящена современному церковному искусству и приурочена к 80-летию патриарха Кирилла. В Манеже представлены 524 произведения, включая живопись, иконы, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства. Посетить выставку можно бесплатно с 5 ноября по 8 декабря.
Ранее Life.ru сообщал, что Русская православная церковь установила новый день обретения мощей Дмитрия Донского. Согласно решению Священного синода, памятную дату теперь будут отмечать ежегодно 18 августа. Основанием стало повторное обретение мощей князя во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля.
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