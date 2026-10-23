РПЦ установила новый день обретения мощей Дмитрия Донского — 18 августа
Русская православная церковь установила новый день обретения мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского — его будут отмечать ежегодно 18 августа. Соответствующее решение принял Священный Синод РПЦ на заседании 22 октября, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.
Новая памятная дата внесена в общецерковный месяцеслов — календарь православных праздников и дней памяти святых. По старому стилю она приходится на 5 августа, по новому — на 18-е число.
Синодальной богослужебной комиссии поручено подготовить специальную службу, посвящённую обретению мощей князя. Её текст предстоит представить на утверждение Священного Синода.
Основанием для установления празднования стало повторное обретение мощей Дмитрия Донского во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Специалисты получили доступ к захоронению князя и провели исследования останков.
Патриарх Кирилл возглавил молебен у новообретённых мощей Дмитрия Донского в Московском Кремле. Богослужение состоялось 18 августа в Архангельском соборе после проведения реставрационных и исследовательских работ. Специалисты подтвердили принадлежность останков великому князю, скончавшемуся в 1389 году. После церемонии несколько частиц мощей поместили в специальные ковчеги для поклонения верующих. Основную часть останков вернули под спуд — в место захоронения князя. Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых в 1988 году, а основной день его памяти отмечается 1 июня.