РПЦ установила новый день обретения мощей Дмитрия Донского — 18 августа

Новая памятная дата внесена в общецерковный месяцеслов — календарь православных праздников и дней памяти святых. По старому стилю она приходится на 5 августа, по новому — на 18-е число.

Основанием для установления празднования стало повторное обретение мощей Дмитрия Донского во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Специалисты получили доступ к захоронению князя и провели исследования останков.

Патриарх Кирилл возглавил молебен у новообретённых мощей Дмитрия Донского в Московском Кремле. Богослужение состоялось 18 августа в Архангельском соборе после проведения реставрационных и исследовательских работ. Специалисты подтвердили принадлежность останков великому князю, скончавшемуся в 1389 году. После церемонии несколько частиц мощей поместили в специальные ковчеги для поклонения верующих. Основную часть останков вернули под спуд — в место захоронения князя. Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых в 1988 году, а основной день его памяти отмечается 1 июня.