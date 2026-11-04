Президент России Владимир Путин назвал пограничную службу особой, общаясь с воспитанником центра «Воин» на Красной площади. Юноша рассказал главе государства, что собирается поступать в Московский пограничный институт.

«Хороший выбор», — ответил президент на рассказ о планах молодого человека. «Это особая служба», — продолжил Путин.

Разговор состоялся во время мероприятий ко Дню народного единства. Глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии вместе с президентом участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, представители молодёжных организаций и волонтёры.

День народного единства отмечают 4 ноября. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Впервые его отметили в 2005 году. Президент РФ Владимир Путин назвал единство народов главным условием сохранения России. На заседании Совета по межнациональным отношениям президент связал с ним сохранение суверенитета и территориальной целостности страны.