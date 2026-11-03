Единство народов России является фундаментальным условием сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября.

«Единство народов Российской Федерации — это основное, главное, фундаментальное условие сохранения суверенитета, территориальной целостности, а значит, и сохранения самой России», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер призвал участников заседания всегда учитывать важность межнационального единства в своей работе. По его словам, об этом принципе нельзя забывать при решении вопросов, связанных с будущим страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал продолжить работу по укреплению единства народов России после 31 декабря. На заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября президент подчеркнул, что завершение тематического года не должно означать прекращения соответствующих инициатив. Он предложил участникам Совета продумать дополнительные меры и формы дальнейшей работы.