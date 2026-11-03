В России заметно вырос интерес к изучению национальных языков, традиций и народных ремёсел. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября.

«Заметно возрос интерес к изучению национальных языков, что я считаю очень важным. Ремёсел, обычаев», — отметил российский лидер.

По словам президента, знакомство с культурным многообразием страны представляет особую ценность. Он подчеркнул, что изучение традиций разных народов позволяет лучше узнать их самобытность.

«Так интересно — познакомиться с таким многообразием, это же огромное удовольствие», — добавил Путин.

Глава государства положительно оценил растущий интерес к национальному наследию, особо выделив изучение языков, ремёсел и обычаев народов России.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал культурное многообразие одной из главных сил России. На встрече с педагогами 5 октября президент подчеркнул, что изучение родных языков, культуры и истории помогает сохранять единство многонациональной страны. По его словам, это единство формировалось на протяжении столетий.