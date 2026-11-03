Любовь к семье и Родине, забота о родителях, честность и уважение к старшим объединяют людей независимо от их национальности и культурных традиций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По словам главы государства, гордость за собственную культуру не должна мешать уважению к обычаям и традициям других народов. Напротив, культурное многообразие, по его мнению, обогащает общество и делает страну сильнее.

«Ведь базовые ценности, я постоянно об этом говорю, и уверен, все вы с этим согласны, базовые ценности — любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине, и малой родине, и большой нашей великой России — у всех одни», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что уважение должно быть взаимным, особенно между людьми, которые живут и работают рядом. Сохранение национальной самобытности и общность нравственных ориентиров он представил как взаимодополняющие основы жизни многонационального общества.

Заседание Совета проходит в рамках Года единства народов России. Среди тем обсуждения — сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, межнациональное согласие и укрепление единства страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подвёл итоги Года единства народов России. По словам президента, за год по всей стране прошли тысячи мероприятий, которые помогли укрепить связи между регионами и народами. Особое внимание он уделил инициативам волонтёров, общественных и творческих объединений, которые удалось воплотить в школах, библиотеках и сельских клубах.