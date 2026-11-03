Путин призвал продолжить работу Года единства народов после 31 декабря
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Работа по укреплению единства народов России должна продолжаться и после завершения тематического года. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября.
«Считаю, что год единства не должен заканчиваться 31 декабря», — подчеркнул глава государства.
Путин попросил членов Совета продумать, как продолжить эту работу и какие дополнительные меры необходимы. По его словам, заниматься укреплением единства нужно постоянно, поэтому важно найти подходящие формы дальнейшей деятельности.
Ранее президент подписал указ об объявлении 2026-го Годом единства народов России. На его открытии в феврале Путин назвал единство народов основой достижений и побед страны. Он отметил, что россиян всегда объединяло стремление сохранить общую землю, культуру и традиции.