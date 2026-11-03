Работа по укреплению единства народов России должна продолжаться и после завершения тематического года. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября.

«Считаю, что год единства не должен заканчиваться 31 декабря», — подчеркнул глава государства.