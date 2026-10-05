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Опубликовано 5 октября, 17:43

Путин заявил, что сила России — в её многообразии

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Многообразие народов, языков и культур является фундаментом и общей силой России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с педагогами в День учителя.

Глава государства подчеркнул, что единство народов страны формировалось на протяжении веков. По его словам, эту историческую основу важно показывать молодому поколению через изучение родных языков, культуры и истории.

«Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки. Будем показывать, что это единство народов Российской Федерации складывалось веками», — сказал Путин.

Президент отметил, что многонациональный характер страны нельзя считать чем-то новым или искусственно сформированным. Он назвал культурное разнообразие основой российской идентичности.

«Нужно показывать и сегодня, что это многообразие нашей российской культуры составляет её основу, фундамент. В этом наша общая сила», — подчеркнул глава государства.

Путин назвал людей главной точкой опоры
Путин назвал людей главной точкой опоры

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал единство России сплочённостью, а не единообразием. По словам президента, страна исторически развивалась как пространство взаимодействия разных народов, культур и традиций.

Главные заявления руководства страны, внутреннюю политику и государственные инициативы — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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