Путин заявил, что сила России — в её многообразии

Многообразие народов, языков и культур является фундаментом и общей силой России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с педагогами в День учителя.

Глава государства подчеркнул, что единство народов страны формировалось на протяжении веков. По его словам, эту историческую основу важно показывать молодому поколению через изучение родных языков, культуры и истории.

«Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки. Будем показывать, что это единство народов Российской Федерации складывалось веками», — сказал Путин.

Президент отметил, что многонациональный характер страны нельзя считать чем-то новым или искусственно сформированным. Он назвал культурное разнообразие основой российской идентичности.

«Нужно показывать и сегодня, что это многообразие нашей российской культуры составляет её основу, фундамент. В этом наша общая сила», — подчеркнул глава государства.

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал единство России сплочённостью, а не единообразием. По словам президента, страна исторически развивалась как пространство взаимодействия разных народов, культур и традиций.