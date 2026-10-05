Путин назвал людей главной точкой опоры
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Главной точкой опоры являются люди, которые не остаются равнодушными и создают условия для других, заявил президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал во время открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.
Поводом стали слова президента благотворительного фонда «Новый дом» Ирины Беляновой. Она рассказала о работе аналогичного комплекса в Иркутске, который помогает детям из приёмных семей и ребятам с ограниченными возможностями здоровья социализироваться и получать образование.
Белянова сравнила новый проект с той самой «точкой опоры», о которой говорил Архимед. По её словам, задача комплекса — дать школьникам знания и возможности, которые впоследствии помогут им приносить пользу стране. Путин в ответ заметил, что важнее самого проекта остаются люди, которые берутся за подобную работу.
«Ирина Владимировна, главная точка опоры — это такие люди, как вы. Спасибо большое. С такой заряженностью на такой благородный результат, как работа с людьми и создание для них условий. На таких людях, как вы, многое держится в работе с детьми», — сказал президент.
Новая «Точка будущего» построена в посёлке Жатай городского округа Якутск. Проект реализовали на частные средства фонда «Новый дом», который также будет финансировать дальнейшую работу комплекса. Для детей обучение останется бесплатным.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал детей самым важным и поблагодарил организаторов проекта «Точка будущего». Глава государства также подчеркнул необходимость давать каждому ребёнку равные возможности для качественного образования независимо от места проживания.
Больше новостей о школах, педагогах и образовательных проектах — в разделе «Образование» на Life.ru.