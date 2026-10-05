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Регион
Опубликовано 5 октября, 16:21

Путин назвал людей главной точкой опоры

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Главной точкой опоры являются люди, которые не остаются равнодушными и создают условия для других, заявил президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал во время открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

Поводом стали слова президента благотворительного фонда «Новый дом» Ирины Беляновой. Она рассказала о работе аналогичного комплекса в Иркутске, который помогает детям из приёмных семей и ребятам с ограниченными возможностями здоровья социализироваться и получать образование.

Белянова сравнила новый проект с той самой «точкой опоры», о которой говорил Архимед. По её словам, задача комплекса — дать школьникам знания и возможности, которые впоследствии помогут им приносить пользу стране. Путин в ответ заметил, что важнее самого проекта остаются люди, которые берутся за подобную работу.

«Ирина Владимировна, главная точка опоры — это такие люди, как вы. Спасибо большое. С такой заряженностью на такой благородный результат, как работа с людьми и создание для них условий. На таких людях, как вы, многое держится в работе с детьми», — сказал президент.

Новая «Точка будущего» построена в посёлке Жатай городского округа Якутск. Проект реализовали на частные средства фонда «Новый дом», который также будет финансировать дальнейшую работу комплекса. Для детей обучение останется бесплатным.

Путин: У каждого ребёнка в РФ должны быть равные возможности для образования
Путин: У каждого ребёнка в РФ должны быть равные возможности для образования

Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал детей самым важным и поблагодарил организаторов проекта «Точка будущего». Глава государства также подчеркнул необходимость давать каждому ребёнку равные возможности для качественного образования независимо от места проживания.

Больше новостей о школах, педагогах и образовательных проектах — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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