Путин назвал людей главной точкой опоры

Главной точкой опоры являются люди, которые не остаются равнодушными и создают условия для других, заявил президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал во время открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

Поводом стали слова президента благотворительного фонда «Новый дом» Ирины Беляновой. Она рассказала о работе аналогичного комплекса в Иркутске, который помогает детям из приёмных семей и ребятам с ограниченными возможностями здоровья социализироваться и получать образование.

Белянова сравнила новый проект с той самой «точкой опоры», о которой говорил Архимед. По её словам, задача комплекса — дать школьникам знания и возможности, которые впоследствии помогут им приносить пользу стране. Путин в ответ заметил, что важнее самого проекта остаются люди, которые берутся за подобную работу.

«Ирина Владимировна, главная точка опоры — это такие люди, как вы. Спасибо большое. С такой заряженностью на такой благородный результат, как работа с людьми и создание для них условий. На таких людях, как вы, многое держится в работе с детьми», — сказал президент.

Новая «Точка будущего» построена в посёлке Жатай городского округа Якутск. Проект реализовали на частные средства фонда «Новый дом», который также будет финансировать дальнейшую работу комплекса. Для детей обучение останется бесплатным.