Путин: У каждого ребёнка в РФ должны быть равные возможности для образования

Каждый ребёнок в России должен иметь одинаковые возможности для получения качественного образования независимо от места жительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия по видеосвязи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

«Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребёнка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном посёлке были равные возможности для качественного образования», — сказал Путин.

По его словам, добиться этой цели позволяет совместная работа государства и бизнеса. Президент отметил, что такое взаимодействие делает доступ к современному обучению более равномерным для детей из разных регионов.

Центры «Точка роста» создаются в школах малых городов и сельской местности и предназначены для расширения возможностей преподавания естественно-научных и технологических дисциплин с использованием современного оборудования.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин наградит в Кремле учителей, которые обучали и воспитывали героев специальной военной операции. Церемония пройдёт сегодня, в День учителя.