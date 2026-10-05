Путин: Нет ничего важнее детей

Президент России Владимир Путин заявил, что в жизни нет ничего важнее детей. Так глава государства прокомментировал открытие нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

«Ничего нет важнее детей. Надеюсь, это не последний объект, который вы реализовали», — сказал Путин, обращаясь к главе Ростеха Сергею Чемезову.

Президент поблагодарил благотворителей и организаторов фонда «Новый дом» за создание образовательного комплекса. По словам Путина, подобные проекты требуют серьёзных вложений, однако именно в них стоит инвестировать.

Глава государства также назвал создание таких объектов одним из достижений работы людей, которые ими занимаются, а возможно, и всей их жизни.

«Точка будущего» построена в посёлке Жатай. Это продолжение одноимённого проекта, который уже работает в Иркутской области. Комплекс предназначен для совместного обучения детей с разными образовательными потребностями, в том числе ребят из приёмных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательный комплекс профинансирован за счёт благотворительных средств, а обучение детей будет бесплатным. Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал Путину, что площадь объекта составляет около 60 тысяч квадратных метров.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал обеспечить каждому ребёнку в России равные возможности для получения качественного образования. Это заявление президент также сделал во время открытия образовательного комплекса в Якутии.