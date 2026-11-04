Жители всех регионов России присоединились к акции #ПирогНаЧетвертое: пекут пироги, угощают соседей и коллег, собираются за общими столами и передают выпечку военнослужащим. По данным организаторов, в этом году инициативу поддержали десятки тысяч человек, а число публикаций в СМИ и соцсетях превысило 60 тысяч.

Акция «Пирог на четвёртое». Видео © пресс-служба проекта «Россия — страна возможностей»

Акция проходит 4 ноября, в День народного единства. Помимо российских участников, к ней подключились представители Абхазии, Армении, Южной Осетии, Киргизии и Сербии. Среди участников — школьники, студенты, повара, байкеры и экипажи ледоколов.

В городах готовят собственные праздничные угощения. В Пятигорске — пирог размером полтора на два метра, в Майкопе — большой яблочный пирог на центральной площади. В Москве в Доме российской кухни на ВДНХ проводят мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

Отдельная часть акции — благотворительные отправки. Волонтёры, пекарни и выпускники Мастерской новых медиа передают пироги на передовую из Курской, Липецкой, Иркутской и Белгородской областей, Мордовии, Югры, Москвы и других регионов. Инициативу также поддержали главы семи регионов, сообщили организаторы.

Акцию придумали в 2025 году выпускники Мастерской новых медиа президентской платформы «Россия — страна возможностей». Её идея — приготовить пирог и разделить его с близкими или теми, кому нужны внимание и поддержка. Присоединиться можно и со своей выпечкой, и с покупной, а фотографией или рецептом — поделиться с хештегом #ПирогНаЧетвертое. Подробности размещены на сайте акции.

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании традиций празднования Дня народного единства. Согласно опросу Мастерской новых медиа и АНО «Диалог Регионы», проведённому в октябре среди 1,9 тысячи респондентов, 48% участников считают, что празднику нужна общая и понятная ежегодная традиция.