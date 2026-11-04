Врачи, военнослужащие, волонтёры и семьи бойцов ежедневно доказывают, насколько важна взаимная поддержка для преодоления трудностей. Об этом в День народного единства рассказали участники президентской программы «Время героев». Они поделились личным опытом и объяснили, почему сплочённость представителей разных национальностей и профессий считают одной из главных опор страны.

Врач-хирург, выпускница Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и участница второго потока программы Юлия Муллагалиева подчеркнула, что особенно остро значение единства ощущается в медицине. По её словам, работа с тяжёлыми пациентами каждый день напоминает о ценности человеческой жизни и необходимости помогать друг другу. Во время СВО усилия медицинских работников, добровольцев и родственников военнослужащих стали частью общей системы поддержки бойцов.

Муллагалиева провела параллель между сегодняшними событиями и историей праздника, связанной с освобождением Москвы народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Она отметила, что совместные усилия людей позволяют справляться даже с самыми серьёзными испытаниями. Для неё 4 ноября — не только памятная историческая дата, но и символ веры в будущее страны.

О значении боевого братства рассказал и кавалер трёх орденов Мужества, участник второго потока «Времени героев» Денис Камалетдинов. Он вспомнил, как на передовой вместе служили военнослужащие разных национальностей и уроженцы различных регионов России. По его словам, общая цель, взаимное доверие и готовность прийти на помощь товарищу объединяют людей независимо от их происхождения.

Камалетдинов считает, что именно такой опыт позволяет по-новому взглянуть на события четырёхвековой давности. Он сравнил сплочённость современного общества и армии с единством народного ополчения XVII века, подчеркнув, что проверенная в бою взаимовыручка остаётся важной частью воинского братства.

Своим взглядом на праздник поделился Герой России, заместитель губернатора Еврейской автономной области и участник второго потока программы «Время героев» Олег Джафаров. Он обратил внимание на роль совместной работы людей разных профессий и регионов. По словам Джафарова, взаимная поддержка необходима не только во время военной службы, но и при решении повседневных задач, от которых зависит развитие страны.

Особенно заметно это, по его мнению, на государственной службе. Работая в региональном правительстве, Джафаров видит, как сотрудничество чиновников, общественных организаций и местных жителей помогает решать общие проблемы. Он призвал сохранять такое отношение друг к другу и после праздничной даты.

Сам Джафаров продолжил службу государству уже на гражданском посту. Ранее Life.ru сообщал, что Герой России и участник «Времени героев» Олег Джафаров получил должность заместителя губернатора Еврейской автономной области, где ему доверили вопросы поддержки участников СВО и их семей.

В круг его обязанностей вошли координация региональных мер помощи ветеранам, взаимодействие с волонтёрскими объединениями и сохранение памяти о погибших военнослужащих. Отдельное внимание предусмотрено для медицинской реабилитации, профессиональной переподготовки и трудоустройства участников боевых действий. До назначения Джафаров проходил стажировку в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики под наставничеством министра Алексея Чекункова.

Президентская программа «Время героев» действует с 2024 года. Её участники получают управленческую подготовку для последующей работы в органах власти, государственных компаниях и общественных организациях. Второй поток стартовал в июне 2025 года и объединил 85 человек. Обучение организовано Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия — страна возможностей».

Тема сплочённости народов России стала одной из центральных и в государственной повестке 2026 года, объявленного Годом единства народов России. Накануне праздника президент РФ Владимир Путин призвал продолжить работу по укреплению межнационального согласия и после завершения тематического года, подчеркнув, что такие усилия не должны ограничиваться календарными сроками.

На заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября глава государства предложил продумать дополнительные механизмы сохранения общественного единства. Он напомнил о значении общей истории, культуры и традиций для многонациональной страны. По его словам, работа в этом направлении должна оставаться постоянной задачей, а не завершаться вместе с праздничными мероприятиями.