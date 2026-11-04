Президент России Владимир Путин пообщался с детьми героев специальной военной операции, юными волонтёрами и активистами молодёжных организаций на Красной площади в Москве. Встреча состоялась 4 ноября после традиционной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

В праздничных мероприятиях приняли участие около 30 ребят, приехавших в столицу из разных регионов страны, в том числе с новых территорий. После завершения официальной части президент уделил время общению с юными участниками церемонии.

Среди собравшихся были подопечные государственного фонда «Защитники Отечества», кадеты, представители молодёжных объединений и волонтёрских движений. Вместе с ними в мероприятии участвовали представители различных религиозных конфессий России.

Перед встречей с детьми Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Церемония традиционно проходит 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польско-литовских интервентов. Общение главы государства с молодёжью стало продолжением праздничной программы на Красной площади.