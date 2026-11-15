Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил директора ФСБ Александра Бортникова орденом благоверного князя Даниила Московского I степени. Решение принято за заслуги и в связи с 75-летием руководителя ведомства. Поздравление опубликовано на сайте Русской православной церкви.

В обращении предстоятель РПЦ напомнил о профессиональном пути Бортникова — от оперативного сотрудника до главы одного из ключевых силовых ведомств России.

«Во внимание к вашим заслугам и в связи с памятной личной датой полагаю справедливым удостоить вас орденом благоверного князя Даниила Московского (I степени)», — говорится в поздравлении.

Патриарх назвал юбиляра принципиальным и решительным человеком. Он также высоко оценил его работу по защите суверенитета и национальных интересов страны, противодействию внешним и внутренним угрозам. Глава РПЦ пожелал Бортникову здоровья, душевных сил и успехов в дальнейшей работе на пользу Отечества.

Ранее президент России Владимир Путин вручил патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы. Церемония состоялась в Кремле 5 ноября. Священнослужитель удостоен государственной награды за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией.