Президент России Владимир Путин вручил патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы. Церемония состоялась в Кремле 5 ноября.

«Для меня большая честь вручить вам этот орден», — сказал российский лидер, передавая награду.

Путин также пожелал патриарху всего самого доброго. Феофил III удостоен государственной награды за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией. Соответствующий указ президент подписал ещё 17 ноября 2025 года.

Напомним, иерусалимский патриарх прибыл в Москву 4 ноября по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В аэропорту Внуково-3 его встречали представители Русской православной церкви во главе с митрополитом Волоколамским Антонием. Ранее Life.ru сообщал, что Феофил III посетил Покровский женский монастырь. Вместе с ним в обитель прибыли митрополит Волоколамский Антоний и советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов. Феофил III находится в российской столице с 4 ноября, его визит продлится до 6 ноября.