Женщин, которые откладывают рождение ребёнка, нельзя огульно осуждать или обвинять в нежелании стать матерями. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в интервью РИА «Новости», приуроченном к его 80-летию.

«Прежде чем давать советы тем, кто откладывает рождение детей, необходимо услышать человека. Нельзя издалека судить, почему женщина не решается стать матерью, и за глаза обвинять её», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

По словам патриарха, не меньшее значение в вопросе появления детей имеет позиция супруга. Семьям, которые хотят стать родителями, он посоветовал задуматься, что именно мешает им осуществить задуманное и какие условия они считают необходимыми для рождения ребёнка.

Глава Русской православной церкви предостерёг от бесконечного откладывания родительства. Он обратил внимание, что некоторые пары постоянно выдвигают новые требования к обстоятельствам своей жизни. В результате подготовка затягивается настолько, что к моменту принятия окончательного решения возможность завести ребёнка может оказаться утрачена.

Отдельно патриарх затронул положение беременных женщин, столкнувшихся с трудностями. По его убеждению, призывая будущую мать сохранить ребёнка, необходимо быть готовыми разделить с ней возникающие проблемы, а не ограничиваться советами.

В качестве примера Кирилл привёл московский кризисный центр «Дом для мамы» православной службы помощи «Милосердие». Там беременным женщинам и матерям с детьми предоставляют временное жильё, социальную, юридическую, гуманитарную и психологическую поддержку. Основанный в 2012 году центр стал образцом для открытия ещё 86 подобных учреждений в российских городах.

Ранее Life.ru сообщал, что патриарх Кирилл призвал мужчин поддерживать беременных жён и помогать им преодолевать семейные трудности. Выступая в Мосгордуме, предстоятель РПЦ подчеркнул, что супруг должен взять на себя ответственность за улучшение материального положения семьи, если женщина сомневается в возможности воспитать ребёнка из-за недостатка денег или тесного жилья.