Патриарх Кирилл призвал мужей отговаривать жён от абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мужчин убеждать жён отказаться от аборта и активнее помогать им справляться с семейными трудностями. Об этом предстоятель РПЦ заявил во время выступления в Мосгордуме.

По его словам, одной статистики и рассуждений о демографии для такого разговора недостаточно. Патриарх отметил, что Россия остаётся огромной и слабонаселённой страной, однако признал: геополитические доводы вряд ли повлияют на женщину, оказавшуюся перед сложным выбором.

Главной опорой в этой ситуации, считает священнослужитель, должен стать супруг. Если причиной решения стали низкий доход или тесное жильё, мужчине следует пообещать улучшить положение семьи и попросить сохранить ребёнка.

Патриарх подчеркнул, что ответственность за его жизнь супруги несут перед Богом. Аборт он назвал «страшным грехом», который необходимо отмаливать, в том числе добрыми делами. Глава РПЦ также обратил внимание на число прерываний беременности в стране, заявив, что ежегодно речь идёт о сотнях тысяч случаев.

По данным Минздрава, в 2025 году общее число прерываний беременности в России снизилось на 5% и составило 321 тысячу. Количество медицинских абортов по желанию женщины сократилось на 9,9% — до 120,6 тысячи.

Материальные трудности нередко становятся одним из главных опасений семей, ожидающих ребёнка. С 1 октября в Подмосковье, Югре и ЯНАО при назначении единого пособия начнут сопоставлять официальные доходы семьи с поступлениями на банковские счета. При этом переводы между родственниками, кредиты, налоговые вычеты и деньги от продажи имущества учитывать не будут. Life.ru подробно рассказывал о новых правилах и других мерах поддержки родителей.