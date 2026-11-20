Настоящее счастье начинается не с материального благополучия или комфортной жизни, а с умения воспринимать каждый прожитый день как дар Божий. Человек должен с благодарностью принимать не только радостные события, но и выпадающие на его долю испытания. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в интервью РИА «Новости» в день своего 80-летия.

«Счастье начинается тогда, когда человек осознает жизнь как дар Божий», — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, благодарность Господу должна сохраняться независимо от обстоятельств, будь то радость или жизненные трудности. Патриарх обратил внимание, что в современном мире представление о счастье нередко сводят к личному комфорту, безопасности и даже праздности. Однако стремление исключительно к материальному достатку, по его мнению, постепенно разрушает основы христианской цивилизации.

Глава РПЦ считает, что человек, который любой ценой старается обеспечить себе удобную жизнь, со временем теряет способность к созиданию. Особую опасность в таком подходе он видит для традиционной семьи, которая оказывается ненужной в системе ценностей, построенной исключительно на личном благополучии.

Упадок семейных традиций и демографические проблемы патриарх назвал признаками глубокого цивилизационного кризиса. При этом он убеждён, что путь к счастью связан прежде всего с верой, благодарностью и готовностью принимать жизнь со всеми её трудностями, а не с попытками оградить себя от любых неудобств.

Ранее Life.ru рассказывал, что патриарх Кирилл назвал самым большим чудом своей жизни возрождение православной веры после десятилетий гонений. В другом юбилейном интервью предстоятель подчеркнул, что речь идёт не просто о восстановлении храмов и церковно-приходской жизни. По его мнению, главным достижением стало сохранение живой веры благодаря людям, которые сумели передать духовные ценности следующим поколениям.

К 80-летию главы РПЦ в Москву прибыли представители других православных церквей. Как сообщал Life.ru 18 ноября, в Россию приехал патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X. Он примет участие в торжествах по случаю юбилея предстоятеля Русской православной церкви. О визите сообщил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.