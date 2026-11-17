«Религия даёт готовый каркас»: Почему зумеры увлеклись православием
Психолог Шегрен: Молодёжь ищет в религии поддержку и круг общения
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Подростки обращаются к религии, когда им не хватает поддержки и трудно понять, кем они хотят стать, считает психолог и социолог Надежда Шегрен. По её словам, познакомиться с православием многие успевают ещё до первого похода в храм — через блоги сверстников.
Эксперт обратила внимание, что за год подростки совершили на 210% больше визитов на православные сайты. Юношей до 18 лет среди посетителей стало вчетверо больше, девушек — втрое. Для сравнения, общая аудитория таких ресурсов в России выросла на 17%.
«Подросток ищет ответ на вопрос «кто я», и религия даёт ему готовый, признанный в обществе каркас, который снимает тревогу от неопределённости», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».
В Ставрополе этот интерес заметен и за пределами соцсетей. По словам иерея Альвиана, в 2020 году в православный молодёжный клуб по воскресеньям приходили около десяти подростков. Теперь в нём больше ста ребят, в городе работают уже три таких клуба. Школьники сами ведут блоги о вере, к их рассказам ровесники порой прислушиваются охотнее, чем к проповедям взрослых.
Председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко видит ещё одну причину популярности приходских клубов. Подростку нужно место за пределами дома и школы, где его ждут друзья и есть дело для него самого. Интерес к вере иногда приходит позже, уже вслед за дружбой.
Ранее в движении «Россия Православная» объяснили, можно ли читать молитвы с телефона. Электронный молитвослов там назвали удобным для тех, кто только знакомится с церковной традицией. Чтобы звонки и сообщения не отвлекали, перед молитвой посоветовали включать режим «Не беспокоить».