Если человек не знает, в честь какого святого его крестили, ориентиром может стать церковный календарь. Об этом протоиерей Димитрий Моисеев рассказал «Абзацу».

По его словам, в таком случае смотрят ближайший после дня рождения день памяти святого с тем же именем. Этот способ священнослужитель предложил тем, кого крестили в детстве, но сведения о выбранном покровителе не сохранились.

Моисеев пояснил, что в православной традиции небесным покровителем считается святой, в честь которого человек получил имя при крещении.

«Выбранный святой непрестанно молится за человека в Царстве Небесном», — рассказал протоиерей.

При этом семья может заранее обсудить выбор со священником и попросить назвать ребёнка в честь особо почитаемого святого. Верующим Моисеев посоветовал обращаться к своему покровителю в домашних молитвах и в храме. Он также рекомендовал изучать его жизнь и поступки, чтобы находить в них нравственный пример.

Именины связаны с днём памяти конкретного небесного покровителя, поэтому общего списка имён на определённую дату бывает недостаточно. Как писал Life.ru 8 октября, календарные перечни в разных изданиях могут различаться. В этот день церковь вспоминает Сергия Радонежского, а также Евфросинию Александрийскую и Евфросинию Суздальскую.