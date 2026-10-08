Какой сегодня праздник, 8 октября 2026 года: что отмечают в России и мире Оглавление Какой сегодня день — 8 октября 2026 года Какие праздники сегодня отмечают в России Какой международный праздник сегодня, 8 октября Какой церковный праздник сегодня, 8 октября 2026 года Сергий Капустник 8 октября: что это за народный праздник Что можно делать сегодня, 8 октября Что нельзя делать сегодня по народным приметам Народные приметы на 8 октября У кого сегодня именины, 8 октября Кто родился 8 октября 8 октября 2026 года — рабочий день или выходной? FAQ: короткие ответы Какой праздник сегодня, 8 октября 2026: праздники в России и мире, Сергий Радонежский, церковный календарь, именины, приметы и запреты. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня, 8 октября 2026 года, четверг. В России это обычный рабочий день, но календарь богат на профессиональные, международные и церковные даты. Сегодня поздравляют работников дополнительного образования и командиров кораблей ВМФ, во всём мире проходит Всемирный день зрения, а православные верующие вспоминают преподобного Сергия Радонежского. В народном календаре 8 октября известно как Сергий, или Сергей, Капустник.

Life.ru собрал в одном месте, какой сегодня праздник, какой православный праздник приходится на 8 октября, у кого именины, что можно и нельзя делать по народным поверьям и является ли сегодняшний день выходным.

Какой сегодня день — 8 октября 2026 года

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По производственному календарю 8 октября — обычный рабочий четверг. В октябре 2026 года нет федеральных нерабочих праздничных дней: при пятидневной неделе в месяце 22 рабочих и девять выходных дней.

Какие праздники сегодня отмечают в России

Один из главных профессиональных праздников 8 октября — День работников дополнительного образования. Праздник объединяет руководителей кружков и секций, педагогов творческих студий, тренеров спортивных клубов, педагогов-организаторов и методистов.

Дополнительное образование давно вышло за пределы привычных домов творчества: дети занимаются робототехникой, программированием, музыкой, спортом, театром, естественными науками и десятками других направлений. Поэтому 8 октября можно поздравить педагогов и наставников, которые работают с детьми вне основной школьной программы.

Ещё одна дата — День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Праздник появился в Военно-морском флоте в 2007 году. Дата связана с Наваринским морским сражением, в котором отличился российский линейный корабль «Азов» под командованием Михаила Лазарева.

Важно: ни один из этих профессиональных праздников не делает 8 октября федеральным выходным.

Какой международный праздник сегодня, 8 октября

8 октября 2026 года проходит Всемирный день зрения — World Sight Day. Эта международная дата посвящена профилактике нарушений зрения, доступности диагностики и помощи людям с заболеваниями глаз.

В календарях встречается и Всемирный день осьминога. Это тематическая и неофициальная дата, поэтому ставить её в один ряд с официальными международными событиями не стоит.

Какой церковный праздник сегодня, 8 октября 2026 года

Главная церковная дата сегодня — преставление преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых и основателя Троице-Сергиевой лавры.

Также 8 октября совершается память ряда других святых. Поста в этот день нет.

Сергий Капустник 8 октября: что это за народный праздник

В народном календаре 8 октября называют Сергием Капустником, Сергеем Капустником или Курятником. Название связано с осенними хозяйственными работами: в эту пору рубили и квасили капусту, делали запасы на зиму, а часть традиций была связана с домашней птицей.

Семьи вместе занимались заготовками, пекли пироги и лепёшки с капустой. С датой связывали и многочисленные погодные приметы.

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Что можно делать сегодня, 8 октября

По церковной традиции верующие могут посетить богослужение и помолиться преподобному Сергию Радонежскому. Народная традиция связывает день прежде всего с домашними заготовками, приготовлением блюд из капусты, помощью близким и добрыми делами.

При этом важно не смешивать православные нормы и фольклор. Русская православная церковь не устанавливает на 8 октября специальных бытовых запретов на уборку, мытьё головы, приготовление пищи или обычную работу. Подобные правила относятся к народным поверьям, а не к церковным предписаниям.

Что нельзя делать сегодня по народным приметам

В народной традиции на Сергия старались избегать ссор, грубости и зависти, не отказывали человеку в помощи и не поднимали найденные на дороге чужие вещи. Некоторые поверья связывали день и с другими бытовыми запретами.

Однако воспринимать их как обязательные религиозные правила не следует. Это часть народного календаря и фольклора.

Народные приметы на 8 октября

На Сергия Капустника по погоде пытались определить, какой окажется зима. Ясный день считали признаком ещё нескольких недель хорошей погоды. Северный ветер связывали с холодной зимой, южный — с более тёплой, западный — со снежной. Если к этому времени на берёзах оставалось много листвы, снег ожидали поздно. А первый снег на Сергия связывали с наступлением настоящей зимы примерно к Михайлову дню, 21 ноября.

Такие приметы — историческая часть народной культуры, а не научный способ долгосрочного прогнозирования погоды.

У кого сегодня именины, 8 октября

С днём небесного покровителя 8 октября связаны имена Сергей, Евфросиния, Герман, Досифея, Пафнутий, Николай, Александр и Фёдор.

При этом церковное определение именин сложнее обычного календарного списка: оно связано с именем, данным человеку при крещении, и его святым покровителем. Поэтому списки именинников на разных календарных сайтах могут отличаться.

Кто родился 8 октября

8 октября родились многие известные люди. В этот день появились на свет поэтесса Марина Цветаева, писатель и журналист Юлиан Семёнов, американская актриса Сигурни Уивер, актёр Мэтт Деймон и музыкант Бруно Марс.

8 октября 2026 года Юлиану Семёнову исполнилось бы 95 лет — об этом в отдельном материале «Юлиану Семёнову — 95 лет».

8 октября 2026 года — рабочий день или выходной?

8 октября 2026 года приходится на четверг и является обычным рабочим днём в России. Ни День работников дополнительного образования, ни профессиональная дата командиров кораблей не входят в перечень федеральных нерабочих праздничных дней.

При стандартной пятидневной неделе ближайшие выходные — суббота 10 октября и воскресенье 11 октября. Всего в октябре 2026 года 22 рабочих и девять выходных дней — подробнее в производственном календаре на октябрь 2026.

FAQ: короткие ответы

Какой главный праздник сегодня в России?

Если говорить о профессиональных датах, 8 октября в России отмечают День работников дополнительного образования и День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ. В церковном календаре центральное событие дня — память преподобного Сергия Радонежского.

Какой православный праздник сегодня?

8 октября Русская православная церковь отмечает преставление преподобного Сергия Радонежского. Также совершается память ряда других святых. Поста сегодня нет.

Как называется народный праздник 8 октября?

В народном календаре день известен как Сергий Капустник, Сергей Капустник или Курятник. Название связано с традицией заготавливать капусту на зиму.

Можно ли сегодня работать и заниматься домашними делами?

Да. 8 октября — обычный рабочий день, а церковного запрета на уборку, приготовление пищи или другую повседневную работу нет. Большинство популярных «запретов дня» относятся к народным поверьям.

Есть ли сегодня пост?

Нет. 8 октября 2026 года поста нет.

О том, какие дни могут быть неспокойными, — в материале «Магнитные бури в октябре 2026».

Авторы Александра Новоселова