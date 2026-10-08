Юлиану Семёнову — 95: человек, придумавший Штирлица и русский журналистский детектив Оглавление Биография Юлиана Семёнова: востоковед, журналист, писатель Как журналист придумал Штирлица Книги о Штирлице по порядку Главные книги Юлиана Семёнова, кроме Штирлица Экранизации: от «Семнадцати мгновений весны» до нового Штирлица «Совершенно секретно» и последние годы Частые вопросы 8 октября 2026 года Юлиану Семёнову исполнилось бы 95. Как журналист придумал Штирлица, в каком порядке читать книги о нём и что ещё написал автор. Юлиану Семенову 95 лет: биография, книги и произведения автора, придумавшего Штирлица. Обложка © РИА Новости / Юрий Иванов, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

8 октября Юлиану Семёнову исполнилось бы 95 лет. Он превратил журналистскую охоту за фактами в литературу, придумал Штирлица и заставил миллионы читателей следить за политическим детективом как за сводкой новостей. Life.ru рассказывает, как ему это удалось и с чего всё началось.

Биография Юлиана Семёнова: востоковед, журналист, писатель

Юлиан Семенов: биография и жизнь писателя, журналиста и автора политических детективов. Фото © РИА Новости / Александр Чепрунов

Юлиан Семёнович Семёнов родился 8 октября 1931 года в Москве. Его настоящая фамилия — Ляндрес. После школы он поступил в Московский институт востоковедения, изучал языки и историю Востока. В 1952 году его отец, издательский работник Семён Ляндрес, был арестован. Юлиана исключили из института и комсомола, но он добивался пересмотра дела. В 1954 году отца освободили и реабилитировали, а самого Семёнова восстановили в институте. Затем он преподавал в МГУ пушту и продолжал заниматься историей Востока.

В середине 1950-х Семёнов пришёл в журналистику. Его тексты выходили в «Огоньке», «Правде», «Литературной газете», «Комсомольской правде», «Смене». Работа корреспондента быстро перестала быть для него кабинетной профессией. Семёнов ездил в командировки, бывал в Афганистане, Европе, Латинской Америке, работал с архивами, искал людей, которые могли рассказать о событиях прошлого, и собирал материал там, где другой автор ограничился бы справочником.

Как журналист придумал Штирлица

Юлиан Семенов и Штирлиц: как писатель придумал знаменитого советского разведчика Исаева? Фото © РИА Новости

Самый известный герой Семёнова появился ещё до «Семнадцати мгновений весны». Максим Максимович Исаев, он же Макс Отто фон Штирлиц, начал литературную жизнь раньше. Одним из ключевых ранних романов цикла стал «Пароль не нужен», вышедший в 1966 году. Действие там происходит ещё в начале 1920-х, задолго до берлинской истории, которую позже узнает вся страна.

Образ Штирлица не стоит сводить к одному «настоящему прототипу». Вокруг него десятилетиями появлялись версии, связывавшие героя с разными разведчиками, однако сам персонаж сложился как собирательный. Для Семёнова важнее было не спрятать под вымышленным именем конкретного человека, а создать профессионала, который умеет наблюдать, сопоставлять факты и сохранять холодную голову внутри большой исторической машины. Сам Культурный фонд Семёнова также называет Штирлица собирательным образом.

В 1969 году появился роман «Семнадцать мгновений весны». Через несколько лет Татьяна Лиознова сняла одноимённый телевизионный фильм, премьера которого состоялась в 1973 году. После него Штирлиц окончательно вышел за пределы книжного цикла: он стал самостоятельным культурным образом, а реплики, интонации и сам ритм истории разошлись на цитаты и анекдоты.

При этом литературный Штирлиц гораздо длиннее двенадцати серий. Семёнов проследил судьбу Исаева через десятилетия — от первых послереволюционных лет до послевоенного времени. Поэтому читать этот цикл можно двумя способами: в порядке написания или по внутренней хронологии событий.

Книги о Штирлице по порядку

Книги Юлиана Семенова по порядку: Штирлиц по порядку и хронология романов об Исаеве. ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Историю Максима Исаева — Штирлица Юлиан Семёнов писал не по порядку жизни героя. Поэтому годы создания книг и внутренняя хронология цикла заметно расходятся. Например, «Пароль не нужен» появился ещё в 1966 году, но действие романа происходит в 1921–1922 годах, когда будущий Штирлиц только начинает свой путь. А написанная позднее, в 1971 году, книга «Бриллианты для диктатуры пролетариата» переносит читателя в 1921-й и по сюжету стоит в самом начале истории.

В рассказе «Нежность», опубликованным в 1973 году, действие происходит в 1927-м. «Испанский вариант» 1973 года переносит Исаева уже в 1938-й. Затем следуют сразу две книги о событиях 1941 года: «Альтернатива», опубликованная в 1974-м, и «Третья карта», вышедшая из-под пера Семёнова в 1973 году. К финалу Великой Отечественной войны относится роман «Майор Вихрь», который публиковался в 1966—1967 годах. Следом в сюжетной хронологии идут знаменитые «Семнадцать мгновений весны» — роман 1969 года о событиях весны 1945-го. Уже после него стоит «Приказано выжить», написанное в 1982 году: действие книги тоже происходит в 1945-м и продолжает судьбу Исаева после событий самой известной истории о Штирлице.

Послевоенный период Семёнов раскрыл в трилогии «Экспансия», которую писал с 1984 по 1987 год. События трёх романов разворачиваются в 1946–1947 годах. Затем идёт «Отчаяние» 1990 года, охватывающее период с 1947-го по 1953-й. Самой поздней точкой биографии героя становится «Бомба для председателя»: роман был написан ещё в 1970 году, но его действие происходит в 1967-м. Но Штирлиц был далеко не единственным героем, благодаря которому Юлиан Семёнов стал одним из самых узнаваемых авторов советского детектива. А что он писал, когда откладывал в сторону историю Исаева, и какие книги Семёнова могут удивить тех, кто знает его только по «Семнадцати мгновениям весны»?

Главные книги Юлиана Семёнова, кроме Штирлица

Юлиан Семенов: книги, романы и произведения писателя кроме цикла о Штирлице. Фото © ТАСС / Александр Шогин

Сводить Семёнова только к одному разведчику было бы несправедливо. Ещё в 1963 году вышла «Петровка, 38» — одна из самых известных его книг о работе московского уголовного розыска. Позже линия полковника Костенко продолжилась в «Огарёва, 6», «Противостоянии» и других произведениях. Издательство АСТ также относит эти романы к отдельному циклу о Костенко, а не к истории Исаева.

Отдельное место занимает роман «ТАСС уполномочен заявить…», опубликованный в 1979 году. Здесь Семёнов снова работает на стыке политического детектива и журналистской хроники: международная интрига строится вокруг разведки, дипломатии, утечек информации и попытки понять, кто именно управляет событиями из тени. А «Тайна Кутузовского проспекта» показывает другую сторону его метода — интерес к реальным загадкам и преступлениям. Семёнов любил сюжет, который начинается не с красивой выдумки, а с вопроса: что произошло на самом деле и какие документы могут к этому приблизить?

Экранизации: от «Семнадцати мгновений весны» до нового Штирлица

Юлиан Семенов: фильмы и сериалы по книгам писателя от «Семнадцати мгновений весны» до «ТАСС». ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Произведения Юлиана Семёнова начали попадать на экран ещё до того, как Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова стал всесоюзным феноменом. В 1967 году вышел фильм «Пароль не нужен», а спустя шесть лет состоялась премьера «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Но экранизировали не только книги о разведчике: в 1980 году зрители увидели «Петровку, 38», а в 1984-м — многосерийный фильм «ТАСС уполномочен заявить…».

Самой знаменитой экранизацией Семёнова, конечно, остались «Семнадцать мгновений весны». Именно телевизионный фильм Лиозновой превратил литературного Исаева в того Штирлица, которого сегодня узнают даже люди, никогда не читавшие роман. Однако спустя десятилетия кинематографисты решили вернуться и к другим страницам его биографии.

В 2024 году дочь писателя Ольга Семёнова сообщала о подготовке новой экранизации цикла «Экспансия». В основу проекта планировали положить послевоенные приключения Исаева в Испании и Латинской Америке. Над сценарием работал Артём Чащихин-Тоидзе. Тогда предполагалось, что съёмки могут начаться летом 2025 года.

«Совершенно секретно» и последние годы

Юлиан Семенов в последние годы жизни: писатель и журналист основал газету «Совершенно секретно». Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

К концу 1980-х Семёнов снова сделал журналистику главным делом. В мае 1989 года вышел первый номер созданного им издания «Совершенно секретно». Само название точно попадало в атмосферу времени: читателю предлагали расследования, документы, закрытые прежде темы и попытку разбирать историю не по официальной формуле, а по фактам. В 1990 году писатель перенёс тяжёлый инсульт. После этого его здоровье резко ухудшилось. Юлиан Семёнов умер 15 сентября 1993 года. Ему был 61 год.

Вокруг болезни и смерти Семёнова позже возникло множество версий, однако здесь они скорее уводят в сторону от главного. К началу 1990-х он успел оставить после себя не только десятки произведений, но и собственную школу отношения к детективу как к расследованию. Семёнову было интересно не просто придумать преступника, шпиона или тайную операцию. Он строил сюжет так, будто читатель сидит рядом с корреспондентом, который распутывает дело. Возможно, поэтому его романы и сегодня читаются не только как советская жанровая проза, но и как длинные журналистские расследования, замаскированные под литературу.

Частые вопросы

В каком порядке читать книги о Штирлице? Если хочется следить за жизнью Исаева по хронологии событий, начинать стоит с «Бриллиантов для диктатуры пролетариата» и «Пароля не нужен», а затем двигаться к «Испанскому варианту», военным романам, «Семнадцати мгновениям весны», «Экспансии» и «Отчаянию». Если важнее видеть, как менялся сам автор, можно читать по годам написания.

Сколько книг о Штирлице написал Юлиан Семёнов? Состав цикла зависит от того, считают ли отдельные части и повести самостоятельными произведениями.

Сколько лет было бы Юлиану Семёнову в 2026 году? Юлиан Семёнов родился 8 октября 1931 года. 8 октября 2026 года ему исполнилось бы 95 лет.

«Тайна Кутузовского проспекта» — это книга о Штирлице? Нет. «Тайна Кутузовского проспекта» не входит в цикл об Исаеве-Штирлице. Это произведение относится к линии полковника милиции Владислава Костенко.

Юлиан Семёнов придумал героя, которого знают даже те, кто никогда не открывал его книг. Но за Штирлицем легко не заметить самого автора — журналиста, востоковеда и человека, который десятилетиями превращал документы, командировки и реальные исторические загадки в массовую литературу. А какая экранизация по Семёнову для вас главная: «Семнадцать мгновений весны», «Петровка, 38», «ТАСС уполномочен заявить…» или другая? И хотели бы вы увидеть нового Штирлица в «Экспансии»?

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Авторы Софья Кузнецова