Сергий Капустник 8 октября 2026: что можно и нельзя делать, приметы и традиции Оглавление Какой праздник 8 октября 2026 года Сергий Капустник: народные традиции дня Что можно делать 8 октября Что нельзя делать 8 октября Приметы на 8 октября Частые вопросы 8 октября 2026 — день памяти Сергия Радонежского и народный Сергий Капустник: что можно и нельзя делать, приметы на погоду и традиции дня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

8 октября 2026 года выпадает на четверг. Православные в этот день вспоминают преподобного Сергия Радонежского, а в народном календаре дата известна как Сергий Капустник: с неё в деревнях начинали рубить и квасить капусту на зиму. Есть у дня и второе прозвище, Курятник, ведь святого считали хранителем домашней птицы. Поста 8 октября нет: четверг не постный день, а Рождественский пост начнётся только 28 ноября. Рассказываем, что можно и нельзя делать на Сергия.

Какой праздник 8 октября 2026 года

Какой праздник 8 октября 2026 года: день Сергия Радонежского. Фото © Wikipedia

Сергий Радонежский, в миру Варфоломей, родился под Ростовом в 1314 или 1322 году: источники здесь расходятся. Он основал Троицкий монастырь, ныне Троице-Сергиеву лавру, мирил враждующих князей и благословил Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. 8 октября (25 сентября по старому стилю) Церковь вспоминает его кончину в 1392 году. Летом, 18 июля, отмечают другое событие, обретение мощей святого. А чудеса преподобного и его пророчество о России мы разбирали отдельно.

Сергий Капустник: народные традиции дня

Сергий Капустник: как квасили капусту на зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natali Ximich

Главное дело дня отражено в поговорке «Пришёл Сергий — руби капусту». Опытные хозяйки знали: заготовку капусты на зиму в народном календаре связывали с наступлением осенних холодов.. К этому времени с грядок убирали последние кочаны, и огородный сезон подходил к концу. Работали всей семьёй: дети чистили морковь и яблоки, старики их резали, взрослые секли кочаны, пересыпали солью, добавляли бруснику или клюкву и плотно укладывали всё в кадки. Если урожай удался, рубили и на вторую кадку.

Дело спорилось под песни, а в некоторых краях сам день так и называли — Капустки. На капустных листьях пекли лепёшки и, пока клали тесто, просили о лёгкой зиме. На стол ставили пироги с капустой: кусок такого пирога, по поверью, берёг от хвори всю зиму. Первый пирожок с противня старшая в доме несла на огород и закапывала в грядку, чтобы на будущий год кочаны выросли тугими и крупными. Когда квасить капусту в этом году по Луне, подскажет лунный календарь садовода на октябрь 2026 года.

Что можно делать 8 октября

Что можно делать 8 октября на Сергия Радонежского. Фото © Life.ru.

В день Сергия Радонежского верующие идут в храм, а хозяйки берутся за заготовки. Вот что принято делать 8 октября по церковной и народной традиции. Сходить в храм. В день памяти святого служат праздничную литургию, а многие паломники едут в Троице-Сергиеву лавру, где покоятся мощи преподобного.

В день памяти святого служат праздничную литургию, а многие паломники едут в Троице-Сергиеву лавру, где покоятся мощи преподобного. Помолиться о детях и учащихся. Сергия Радонежского почитают покровителем учащихся, ведь в детстве грамота давалась ему с большим трудом.

Сергия Радонежского почитают покровителем учащихся, ведь в детстве грамота давалась ему с большим трудом. Заквасить капусту. По народному календарю это лучший день для засолки, а капуста с Сергия считалась особенно хрусткой.

По народному календарю это лучший день для засолки, а капуста с Сергия считалась особенно хрусткой. Испечь пироги с капустой. Пироги и лепёшки на капустном листе в этот день пекли почти в каждом доме.

Пироги и лепёшки на капустном листе в этот день пекли почти в каждом доме. Позаботиться о домашней птице. Святого считали хранителем кур, поэтому птичьему двору в этот день уделяли особое внимание.

Святого считали хранителем кур, поэтому птичьему двору в этот день уделяли особое внимание. Помочь нуждающимся. Добрые дела в праздник приветствует и Церковь, и народная традиция.

Что нельзя делать 8 октября

Что нельзя делать 8 октября: народные запреты дня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Церковь не связывает с днём памяти святого бытовых запретов: все ограничения ниже — народные поверья. Большинство из них касается не работы, а поведения. Ссориться и сквернословить. В праздник старались не повышать голос на близких и не браниться.

В праздник старались не повышать голос на близких и не браниться. Сплетничать и завидовать. Пересуды и зависть в этот день считались особенно дурным делом.

Пересуды и зависть в этот день считались особенно дурным делом. Отказывать в помощи. Просьбу нуждающегося на Сергия не принято оставлять без ответа.

Просьбу нуждающегося на Сергия не принято оставлять без ответа. Злоупотреблять спиртным. Застолье с капустными пирогами никто не отменял, а вот с выпивкой лучше не перебирать.

Застолье с капустными пирогами никто не отменял, а вот с выпивкой лучше не перебирать. Поднимать с земли чужие вещи. По поверью, вместе с находкой можно «подобрать» и чужие беды. Какие ещё запреты дошли до нас из прошлого, можно узнать в подборке народных запретов на каждый день.

Приметы на 8 октября

Приметы на 8 октября о погоде и зиме. Фото © Freepik

На Сергия крестьяне внимательно смотрели на небо, ветер и деревья: по ним судили о скорой зиме. Приметы на весь месяц собраны в народном календаре октября 2026 года. Ясный день. Если на Сергия сухо и солнечно, хорошая погода продержится ещё около трёх недель.

Если на Сергия сухо и солнечно, хорошая погода продержится ещё около трёх недель. Ветер с севера. Он сулит холодную зиму, с юга обещает тёплую, а с запада — снежную.

Он сулит холодную зиму, с юга обещает тёплую, а с запада — снежную. Листва на берёзах. Если листья к этому дню ещё не опали, снег и холода придут поздно.

Если листья к этому дню ещё не опали, снег и холода придут поздно. Первый снег. Снег на Сергия означал, что настоящая зима установится к Михайлову дню, 21 ноября.

Снег на Сергия означал, что настоящая зима установится к Михайлову дню, 21 ноября. Снег на сырую землю. Такой снег пролежит долго, а на сухой земле быстро растает.

Такой снег пролежит долго, а на сухой земле быстро растает. Сухой первый снег. Его считали добрым знаком для лета и урожая будущего года.

Частые вопросы

Ответы на частые вопросы о Сергии Капустнике. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

У Сергия Радонежского две главные даты почитания, а у 8 октября сразу два народных прозвища, поэтому вопросов к этой дате немало. Собрали короткие ответы на самые частые. Почему 8 октября называют Сергием Капустником? К этому дню убирали капусту с огородов и начинали квасить её на зиму.

К этому дню убирали капусту с огородов и начинали квасить её на зиму. Чем 8 октября отличается от 18 июля? 8 октября вспоминают кончину святого в 1392 году, а 18 июля — обретение его мощей в 1422 году.

8 октября вспоминают кончину святого в 1392 году, а 18 июля — обретение его мощей в 1422 году. О чём молятся Сергию Радонежскому? Чаще всего о помощи в учёбе и на экзаменах, а ещё о примирении в семье. А через неделю наступит следующий большой праздник, и мы уже рассказали, что нельзя делать на Покров 14 октября.

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Авторы Сергей Трофимов