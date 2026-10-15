Как вести себя в храме: правила поведения
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Как вести себя в церкви: поведение на службе, что нельзя делать в храме, как держаться у икон. Простые правила для новичков, без лишних сложностей.
Как вести себя в храме: этикет и правила поведения. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если вы впервые идёте на службу и хотите понять, как вести себя в храме, начните с простого: приходите заранее, отключите звук телефона и держитесь спокойно. При входе православные обычно крестятся. К иконам удобнее подойти до начала службы, а во время неё важно соблюдать тишину, чтобы не мешать молящимся. Ниже — основные правила для новичков. В разных храмах они могут немного отличаться, поэтому при сомнении спросите у служителей или уточните у священника.
Перед входом в храм: что надеть, как креститься, куда идти
Выбирайте опрятную, сдержанную одежду: так вы проявите уважение к месту молитвы.
Мужчинам при входе принято снимать головной убор. Женщинам принято покрывать голову платком. В некоторых храмах платки выдают у входа, но лучше иметь свой.
Обычно крестятся правой рукой: касаются лба, живота, правого плеча, затем левого. Если вы не знаете, когда креститься, посмотрите, что делают остальные прихожане.
Если до службы есть время, можно сначала подойти к иконам и подать записки: так не придётся делать это в спешке или отвлекать молящихся хождением по храму.
Как вести себя в храме во время службы
Разговоры со знакомыми и телефонные звонки перенесите за пределы храма: рядом люди молятся. Телефон должен быть выключен или переведён в беззвучный режим. Фото и видео во время службы без разрешения не снимайте.
Во время службы принято стоять. Если трудно стоять из-за нездоровья, можно присесть. Если вы не знаете порядка, просто смотрите за прихожанами и повторяйте за ними: для новичка это нормально.
Если вы вошли во время чтения Евангелия, рекомендуется подождать в задней части храма до окончания чтения, чтобы не нарушать ход службы. Уточните у священника, как принято в вашем храме.
Если нужно выйти, делайте это тихо и без лишней суеты.
Как держаться у икон и святынь
Если есть очередь, дождитесь своего черёда. Когда за вами стоят люди, не задерживайтесь надолго: дайте им тоже подойти.
Свечи и записки
Свечи и записки — как правильно ставить и подавать. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Свеча — знак молитвы и пожертвование храму. Записки подают для церковного поминовения: о живых — о здравии, об умерших — об упокоении.
Как подать записку о здравии или за упокой — в нашему будущем отдельном материале «Как подавать записки в храме».
Что нельзя делать в храме
Короткий чек-лист:
· Не отвлекайте молящихся разговорами и звонками.
· Не пробирайтесь к иконам во время службы, мешая окружающим.
· Не обходите очередь к святыне.
· Не заходите за алтарную преграду: туда входят только священнослужители.
· Не фотографируйте и не снимайте видео без разрешения.
· Не уходите с шумом посреди службы.
Правила зависят от храма, поэтому при сомнении уточните у служителей.
Народные праздничные представления — отдельная тема. О них читайте в материале «Покров 14 октября: 7 строгих запретов».
Как вести себя детям
Если ребёнок устал, плачет и его не удаётся успокоить, спокойно выйдите с ним ненадолго. Это даст возможность успокоить его и не мешать службе.
О праздниках для всей семьи — в разделе «Семейные православные праздники».
Частые вопросы
Можно ли присесть во время службы?
Да, если трудно стоять из-за нездоровья или сильной усталости. В храме принято молиться стоя, но при таком самочувствии можно сесть и отдохнуть.
Обязательно ли покупать свечу?
Нет, молиться можно и без свечи. Её покупка не является обязательным условием молитвы.
Можно ли фотографировать в храме?
Это зависит от правил конкретного храма. Перед съёмкой узнайте, разрешена ли она и нужно ли отдельное разрешение на время службы.
Можно ли входить во время службы?
Можно, если вы опоздали. Заходите тихо, становитесь в задней части храма и не мешайте молящимся. Во время чтения Евангелия подождите его окончания.
Нужно ли знать молитвы?
Нет. Достаточно внимательно слушать и быть рядом. Простые молитвы, например «Отче наш», можно выучить постепенно.