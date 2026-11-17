Президент России Владимир Путин рассказал, что каждый день молится за страну и её жителей. Об этом глава государства сообщил в документальном фильме «Наше крещение. Предстоятель», посвящённом 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, фрагменты которого показали на Первом канале.

«То, что я знаю точно, — это то, что я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день», — признался президент.

В картине российский лидер также затронул тему исторического значения православия. По его словам, Русская православная церковь сыграла уникальную роль в формировании русской нации и становлении государственности.

Говоря о взаимодействии духовенства и власти, Путин подчеркнул важность заботы о человеке и его внутреннем мире. Именно сохранение людей и их духовности он назвал главным направлением совместной деятельности государства и церкви.

Документальная лента приурочена к юбилею патриарха Кирилла, которому 20 ноября исполнится 80 лет. Полная версия фильма выйдет на Первом канале в день рождения предстоятеля РПЦ.