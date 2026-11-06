Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что ежедневно молится за Путина
Патриарх Иерусалимский Феофил III. Обложка © Пресс-служба Кремля
Патриарх Иерусалимский Феофил III ежедневно молится о здоровье президента России Владимира Путина у Гроба Господня. О своей духовной поддержке российского лидера священнослужитель рассказал во время встречи в Кремле 5 ноября.
«Мы ежедневно молимся в доме Господа о вас. Я лично вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь вас просветил и вдохновил вас на решение всех тех задач, которые стоят перед вами», — обратился Феофил III к президенту.
Глава государства поблагодарил патриарха за молитвы. Во встрече также участвовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Путин подчеркнул, что между Русской и Иерусалимской православными церквями сложились добрые отношения, которые Москва намерена развивать.
В ходе беседы Феофил III поблагодарил российского лидера за поддержку христиан на Ближнем Востоке. По его словам, она способствует сохранению святынь на Святой земле и поддержанию мира в Иерусалиме. Патриарх также отметил сложное положение христианских общин в регионе.
Кроме того, предстоятель Иерусалимской церкви предложил своё содействие в урегулировании конфликта на Украине. Он выразил готовность помочь наладить диалог между сторонами, которые объединяет общая православная вера.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин вручил Феофилу III орден Дружбы. Священнослужитель получил награду за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией.