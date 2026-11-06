Патриарх Иерусалимский Феофил III ежедневно молится о здоровье президента России Владимира Путина у Гроба Господня. О своей духовной поддержке российского лидера священнослужитель рассказал во время встречи в Кремле 5 ноября.

«Мы ежедневно молимся в доме Господа о вас. Я лично вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь вас просветил и вдохновил вас на решение всех тех задач, которые стоят перед вами», — обратился Феофил III к президенту.

Глава государства поблагодарил патриарха за молитвы. Во встрече также участвовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Путин подчеркнул, что между Русской и Иерусалимской православными церквями сложились добрые отношения, которые Москва намерена развивать.

В ходе беседы Феофил III поблагодарил российского лидера за поддержку христиан на Ближнем Востоке. По его словам, она способствует сохранению святынь на Святой земле и поддержанию мира в Иерусалиме. Патриарх также отметил сложное положение христианских общин в регионе.

Кроме того, предстоятель Иерусалимской церкви предложил своё содействие в урегулировании конфликта на Украине. Он выразил готовность помочь наладить диалог между сторонами, которые объединяет общая православная вера.