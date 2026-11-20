Русская православная церковь, несмотря на жестокие гонения в Советском Союзе, без колебаний поддержала страну с началом Великой Отечественной войны. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

«Какими бы не были жестокими гонения на православную церковь внутри, вообще на религию в Советском Союзе, как бы не истребляли, в прямом смысле этого слова, священников, как только начались тяжелые испытания времен Великой Отечественной войны — церковь не задумываясь встала на защиту Отечества», — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что в 1943 году, после Сталинградской и Курской битв, Иосиф Сталин принял решение о восстановлении патриаршества. Этот шаг стал поворотным моментом в отношениях советского государства и Русской православной церкви, пережившей десятилетия преследований.

В сентябре того же года Сталин встретился с высшими церковными иерархами, после чего состоялся Архиерейский собор. На нём митрополита Сергия (Страгородского) избрали Патриархом Московским и всея Руси. Возобновление патриаршего служения произошло после почти двух десятилетий отсутствия действующего предстоятеля церкви.

Интервью Путина вошло в фильм Кустурицы, приуроченный к 80-летию патриарха Кирилла, которое отмечается 20 ноября. Картина посвящена жизненному пути предстоятеля и возрождению православной жизни в России. Премьера документальной ленты назначена на 18:40 на Первом канале.

Ранее Life.ru рассказывал, что патриарх Кирилл назвал возрождение веры после десятилетий гонений главным чудом своей жизни. Предстоятель подчеркнул, что речь идёт не просто о восстановлении храмов и приходов, а о возвращении живой веры. По его словам, православные традиции удалось сохранить благодаря людям, которые передавали их следующим поколениям.