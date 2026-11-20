Президент России Владимир Путин объяснил концепцию «Москва — третий Рим» и рассказал, почему российскую столицу считают духовной преемницей Византии. Об этом он заявил в интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», подготовленного к 80-летию патриарха Кирилла.

По словам главы государства, христианство зародилось в Древнем Риме, а после его падения центр христианской традиции переместился в Византию. Когда пала и Византийская империя, православная вера уже укоренилась на русской земле.

«Москва стала продолжательницей этой веры, этих традиций. В этом смысле она стала третьим Римом, то есть духовным хранителем этих святынь, этого наследия», — пояснил Путин.

Президент также обратил внимание на то, что в Россию переезжают люди из других стран, в том числе европейских. По его словам, в разговорах с ними выясняется, что многие выбирают Россию ради возможности сохранить привычные ценности, семью и обеспечить будущее детей.

Путин отметил, что некоторые переселенцы хотят, чтобы их дети росли и воспитывались в соответствии с традиционными религиозными ценностями.