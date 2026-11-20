Путин объяснил значение выражения «Москва — третий Рим»
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Президент России Владимир Путин объяснил концепцию «Москва — третий Рим» и рассказал, почему российскую столицу считают духовной преемницей Византии. Об этом он заявил в интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», подготовленного к 80-летию патриарха Кирилла.
По словам главы государства, христианство зародилось в Древнем Риме, а после его падения центр христианской традиции переместился в Византию. Когда пала и Византийская империя, православная вера уже укоренилась на русской земле.
«Москва стала продолжательницей этой веры, этих традиций. В этом смысле она стала третьим Римом, то есть духовным хранителем этих святынь, этого наследия», — пояснил Путин.
Президент также обратил внимание на то, что в Россию переезжают люди из других стран, в том числе европейских. По его словам, в разговорах с ними выясняется, что многие выбирают Россию ради возможности сохранить привычные ценности, семью и обеспечить будущее детей.
Путин отметил, что некоторые переселенцы хотят, чтобы их дети росли и воспитывались в соответствии с традиционными религиозными ценностями.
Ранее Путин назвал Крещение Руси началом формирования единого русского народа. В интервью Эмиру Кустурице президент отметил, что до принятия христианства на Руси уже существовали княжеская власть, общая экономическая деятельность и единый язык, однако объединяющей религиозной основы ещё не было. По мнению главы государства, именно после крещения князем Владимиром в 988 году возникли единая вера, русский народ и централизованное государство.