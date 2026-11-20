Владимир Путин рассказал, что во время его крещения священник предложил назвать младенца Михаилом. Однако мать будущего президента отказалась от этой идеи: сына уже назвали Владимиром — в честь отца. Эту историю глава государства вспомнил в интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма о патриархе Кирилле.

По словам Путина, его крестили в конце 1952 года в Преображенском соборе Ленинграда. Обряд провели втайне от отца, который состоял в КПСС. Об обстоятельствах крещения президент узнал от матери уже после того, как подрос.

«Батюшка говорит: «Сегодня день Михаила, день ангела, и я, говорит, Михаил, меня Михаил зовут». Ну мама извинилась, говорит: «Батюшка, извините, мы уже назвали в честь отца», — рассказал Путин.

Спустя годы президент предположил, что крестившим его священником мог быть отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во время разговора с предстоятелем РПЦ Путин узнал, что его отца звали Михаилом и что в 1950-х годах он служил именно в Преображенском соборе Ленинграда.

Глава государства уточнил, были ли в храме в тот период другие священники с таким именем. По словам Путина, патриарх ответил, что Михаил был один. Тогда президент предположил: «Похоже, ваш отец меня крестил».

Мемуарная история прозвучала в фильме Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель», приуроченном к 80-летию патриарха Кирилла.