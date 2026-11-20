Российский лидер Владимир Путин заявил, что на протяжении всей истории России появлялись силы, которые хотели разделить страну, чтобы получить возможность властвовать. По мнению президента, подобная политика продолжается и сейчас. Об этом он рассказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

«Есть такое известное римское выражение — разделяй и властвуй. Это часто очень происходило на протяжении истории нашей страны. Как только она становилась сильнее, мощнее — всё равно сразу появлялись силы, которые хотели разделить и властвовать», — сказал глава государства.

Путин также высказал мнение, что именно этим принципом руководствовались иноземные захватчики. По его оценке, идеологические соображения при этом играли второстепенную роль, а главными были геополитические интересы.

Президент связал с этой логикой и нынешние события. Он считает, что цель такой политики — снизить потенциал России, сделать её более сговорчивой и в конечном итоге подчинить чужим интересам.

«Это должны понимать и знать все, в том числе те, кто проживает и в России. Мы это знаем, понимаем, я это чувствую и вижу по состоянию нашего общества», — подытожил Путин.