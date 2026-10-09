Дно, Зима и Опочка попали в топ необычных названий городов России
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Города с названиями Дно, Зима и Опочка вошли в подборку самых оригинальных российских топонимов. Её составили на основе Государственного каталога географических названий, сообщили ТАСС в Росреестре.
В Псковской области в эту подборку попали сразу три города — Дно, Опочка и Пыталово. Иркутскую область представили Зима и Бодайбо. Среди других названий — Кандалакша в Мурманской области, Называевск в Омской, Пучеж в Ивановской области и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Есть в списке и Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе, а также Дагестанские Огни в Дагестане.
Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук считает, что такие названия способны добавлять людям позитивных эмоций в повседневной жизни. По его словам, они также могут становиться поводом внимательнее изучать географию России.
А ранее Life.ru писал, что в реестр необычных и смешных названий географических объектов вошли озеро Медведь Упал на Камчатке и река Юмор в Амурской области. Также эксперты отметили остров Кривая Кошка в Архангельской области и хутор Весёлая Жизнь в Краснодарском крае. Среди населённых пунктов выделили деревни Новый Опель, Большие Пупсы и Безумово. Дополнили список село Хохотуй в Забайкалье и гора Весёлая в Приамурье.
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