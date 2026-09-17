До 30 млн за четыре года: В Казани раскрыли вебкам-студию с подростками

В Казани пресекли работу вебкам-студии, где, по данным источников «Бизнес Online», к созданию запрещённого контента привлекали в том числе несовершеннолетних. Студия располагалась в доме в посёлке Салмачи и могла вести деятельность с 2022 года.

Операцию проводили следователи и сотрудники полиции в течение нескольких дней. Сейчас правоохранители устанавливают доход нелегального бизнеса за четыре года работы — предварительно, он мог достигать 30 млн рублей.

По информации издания, в студии работали от шести до десяти человек. Среди них были девушки 16 и 17 лет. В Приволжский районный суд Казани доставили двух предполагаемых организаторов — 28-летних местных жителей. Суд отправил обоих под домашний арест до 13 ноября.

По данным издания, следствие также устанавливает ещё одного предполагаемого участника организации студии. Ему удалось скрыться, его планируют объявить в федеральный розыск. Фигурантам вменяют незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, а также изготовление и оборот материалов с участием несовершеннолетних.

Ранее Life.ru рассказывал о сети вебкам-студий, которую пресекли в Нижегородской области. Тогда полиция задержала предполагаемых организаторов и сообщила как минимум о шести привлечённых к съёмкам девушках. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.