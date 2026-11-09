Российские семьи, в которых родился третий или последующий ребёнок, могут получить до миллиона рублей на погашение ипотеки благодаря сочетанию федеральной и региональной поддержки. В каких субъектах страны доступна повышенная выплата и какие условия необходимо выполнить, рассказал Life.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Федеральная программа позволяет погасить до 450 тыс. рублей. Право на неё имеют мать или отец с российским гражданством, если такой родитель выступает заёмщиком по подходящему ипотечному кредиту. Никита Чаплин Депутат Госдумы

Для получения федеральной выплаты третий или последующий ребёнок должен родиться в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, а ипотечный договор необходимо заключить до 1 июля 2031-го. При этом возраст старших детей и наличие официального брака значения не имеют. Средства можно направить на погашение кредита за квартиру, жилой дом, строительство собственного жилья и другие предусмотренные программой цели.

В ряде регионов Дальнего Востока размер помощи увеличен до миллиона рублей. К федеральным 450 тысячам добавляют до 550 тысяч из регионального бюджета. Такая возможность предусмотрена в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области и на Чукотке.

Однако сроки получения повышенной поддержки различаются. В Приморье учитывается рождение третьего или последующего ребёнка с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026-го, в Магаданской области — с 1 января 2024-го по 31 декабря 2030-го. В остальных перечисленных регионах период установлен с начала 2024-го до конца 2026 года. Дополнительно могут действовать требования к регистрации семьи и расположению приобретаемого жилья.

Деньги на руки семье не выдают: они поступают непосредственно кредитору. Сначала ими погашается основной долг, а если он меньше положенной суммы, остаток направляют на проценты. При этом выплата не может превышать фактическую задолженность. За федеральной поддержкой можно обратиться через «Госуслуги» или банк, выдавший ипотеку.

«Перед обращением семье стоит сверить период рождения ребёнка, срок заключения ипотеки, требования к проживанию и месту расположения жилья», — посоветовал Чаплин.

Ранее Life.ru сообщал, что более миллиона многодетных семей в России уже воспользовались государственной поддержкой для погашения ипотеки. По данным Минфина, с момента запуска программы в 2019 году общая сумма выплат достигла 446,7 миллиарда рублей. Замминистра финансов Иван Чебесков подчёркивал, что расширение жилищной поддержки семей с детьми остаётся одним из приоритетов государства.