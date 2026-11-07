В России предложили разрешить семьям покупать квартиру и машино-место по одному льготному ипотечному кредиту. Инициатива находится на рассмотрении в правительстве, сообщает URA.RU со ссылкой на ипотечного брокера Дмитрия Ракуту.

Речь идёт о приобретении одного парковочного места в том же жилом комплексе, где семья покупает квартиру. Его стоимость предлагается включать в общую сумму семейной ипотеки, чтобы заёмщикам не приходилось оформлять отдельный кредит по рыночной ставке.

По словам Ракуты, сейчас покупка парковки может стать серьёзной дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. В московских новостройках цена машино-места порой достигает шести миллионов рублей — суммы, сопоставимой со стоимостью автомобиля.

При этом отдельный заём на парковочное место приходится оформлять примерно под 18% годовых. Более того, банки могут отказать покупателям, если у них уже есть ипотека и кредитная нагрузка оказывается слишком высокой.

«Если программу для заемщиков расширят, это сильно упростит историю покупки машино-места», — отметил эксперт.

Ракута считает, что включение парковки в льготную программу поможет не только покупателям, но и застройщикам. У девелоперов появится больше возможностей продавать предусмотренные проектами парковочные места, а их стоимость, по мнению брокера, может стабилизироваться.

Однако окончательное решение ещё не принято. Правительству предстоит оценить, сколько дополнительных бюджетных средств потребуется для субсидирования таких кредитов и как новый механизм можно встроить в действующую программу семейной ипотеки.