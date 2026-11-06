Объём выдачи ипотечных кредитов в России в октябре 2026 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банки предоставили около 77 тысяч жилищных займов на общую сумму 305 миллиардов рублей. Количество выданных кредитов снизилось на 28%, следует из предварительных данных ДОМ.РФ.

Основной удар пришёлся на льготную ипотеку. По программам с господдержкой россияне оформили примерно 20 тысяч кредитов на 117 миллиардов рублей. Это почти втрое меньше, чем в октябре 2025 года. Аналитики связывают спад с изменением условий семейной ипотеки и тем, что часть заёмщиков поспешила оформить кредиты ещё до вступления новых правил в силу.

При этом рыночная ипотека, напротив, показала рост. За октябрь банки выдали 57 тысяч таких кредитов на 187 миллиардов рублей. В годовом выражении количество займов увеличилось на 30%, а их денежный объём — сразу на 47%. С июня показатели этого сегмента остаются примерно на одном уровне.

В результате доля льготной ипотеки в общем количестве выданных кредитов упала до 26%, хотя в начале года достигала 69%. В денежном выражении её доля сократилась ещё заметнее — с 82% до 38%.

Несмотря на октябрьское снижение, итоги десяти месяцев остаются положительными. С января по октябрь россияне получили около 900 тысяч жилищных кредитов на 3,9 триллиона рублей. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ДОМ.РФ ожидают, что в ноябре рынок продолжит привыкать к новым условиям господдержки. При этом к концу года темпы роста могут существенно замедлиться из-за высоких показателей ноября и декабря 2025 года.