Доля заявок самозанятых на ипотеку и потребительские кредиты выросла с 4% в 2024 году до 9% за январь — август 2026-го. Работающих на себя становится больше, а их доходы — прозрачнее для банков, выяснило радио Sputnik.

Заработок самозанятых можно подтвердить сведениями налоговой службы. Это упрощает оценку финансового положения заявителя. Однако таким клиентам по-прежнему доступно менее половины кредитных программ, поэтому сначала стоит выяснить, какие предложения рассчитаны на их формат занятости.

Эксперты отметили изменение самой проектной работы: для многих квалифицированных специалистов она стала устойчивой моделью занятости. Выплаты могут поступать от нескольких заказчиков в разное время, поэтому банкам важно учитывать не только величину заработка, но и особенности его формирования.