Российские самозанятые начали вдвое чаще обращаться за кредитами и ипотекой
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Доля заявок самозанятых на ипотеку и потребительские кредиты выросла с 4% в 2024 году до 9% за январь — август 2026-го. Работающих на себя становится больше, а их доходы — прозрачнее для банков, выяснило радио Sputnik.
Заработок самозанятых можно подтвердить сведениями налоговой службы. Это упрощает оценку финансового положения заявителя. Однако таким клиентам по-прежнему доступно менее половины кредитных программ, поэтому сначала стоит выяснить, какие предложения рассчитаны на их формат занятости.
Эксперты отметили изменение самой проектной работы: для многих квалифицированных специалистов она стала устойчивой моделью занятости. Выплаты могут поступать от нескольких заказчиков в разное время, поэтому банкам важно учитывать не только величину заработка, но и особенности его формирования.
Ранее ФНС анонсировала подготовку переходного налогового режима для самозанятых и микробизнеса, предполагающего постепенное увеличение нагрузки по мере роста бизнеса. Концепцию планируют подготовить к концу 2026-го или началу 2027 года, однако конкретные ставки и дата введения пока не определены.