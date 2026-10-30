ФНС начала вычислять самозанятых по отменённым чекам: Штрафы достигают 100% суммы

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала тестировать новую систему выявления самозанятых, которые скрывают доходы, массово аннулируя чеки в приложении «Мой налог». За девять месяцев 2026 года к ответственности за подобные нарушения уже привлекли около трёх тысяч человек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника управления оперативного контроля ФНС Владимира Мальцева.

Новая скоринговая модель анализирует операции самозанятых и выявляет подозрительные закономерности. Особое внимание уделяется регулярной отмене чеков за определённый период. Дополнительным сигналом для налоговиков могут стать случаи, когда документы аннулируются через банки или цифровые платформы, с которыми сотрудничает плательщик налога на профессиональный доход.

«Если я массово аннулирую чеки, то это привлечёт наше внимание», — пояснил Мальцев.

Сейчас система проходит испытания в российских регионах. По данным ФНС, за январь — сентябрь неправомерную отмену чеков выявили примерно у трёх тысяч самозанятых. Общая сумма нарушений составила около 300 миллионов рублей.

При этом само по себе аннулирование чека не запрещено. Самозанятый вправе отменить его, если допустил ошибку при оформлении или вернул деньги клиенту. Однако использовать эту функцию для сокрытия реального дохода нельзя. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 20% от суммы расчёта, а за повторное в течение шести месяцев — 100%.