Покупка квартиры с готовым ремонтом в 2026 году может оказаться выгоднее приобретения жилья с голыми бетонными стенами из-за подорожания стройматериалов и услуг рабочих. Об этом рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, низкая стоимость квартиры без отделки часто создаёт обманчивое впечатление экономии. После покупки владельцу придётся потратиться на сантехнику, электрику, мебель, бытовую технику и работу строителей. Причём итоговая сумма нередко оказывается гораздо выше первоначального бюджета.

Дополнительной проблемой становится поиск квалифицированных мастеров. Ошибки ремонтной бригады могут обернуться переделками, а значит, новыми расходами. Кроме того, отделочные работы способны растянуться на год и даже дольше.

Особенно ощутимы такие затраты для ипотечных заёмщиков. Пока квартира остаётся непригодной для проживания, собственнику приходится одновременно выплачивать кредит и решать жилищный вопрос. Если человек снимает другое жильё, финансовая нагрузка увеличивается ещё сильнее.

Ракута советует прежде всего обращать внимание на состояние коммуникаций, электропроводки и стен. Качественная основа гораздо важнее внешнего вида квартиры, ведь переклеить обои или обновить интерьер значительно дешевле, чем проводить капитальный ремонт.

Впрочем, покупка жилья без отделки тоже может быть оправданной. Такой вариант подходит тем, кто располагает свободными деньгами, временем и хочет самостоятельно продумать каждую деталь будущего интерьера. Главное, чтобы разница в стоимости квартир покрывала предстоящие расходы.

По оценке эксперта, иногда на рынке встречаются готовые квартиры по цене аналогичного жилья с бетонными стенами. В подобных случаях покупатель получает возможность быстрее заселиться и избежать дополнительных трат. Поэтому при ограниченном бюджете Ракута рекомендует присматриваться прежде всего к вариантам с уже выполненным ремонтом.