До встречи Путина и Трампа в Китае: Ушаков анонсировал новые переговоры с посланниками США
Ушаков анонсировал ещё одни переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером
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Россия и США намерены провести дополнительные консультации по украинскому урегулированию до предполагаемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя дальнейшие дипломатические контакты с американской стороной.
«С Кушнером и Уиткоффом остаёмся в контакте и обсудим с ними положение дел ещё до встречи Трампа и Путина в Китае», — заявил Ушаков.
Таким образом, Москва рассчитывает продолжить обсуждение вопросов урегулирования с американскими переговорщиками, не дожидаясь встречи глав двух государств.
Ранее, 12 ноября, Владимир Путин принял Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одной из основных тем стали перспективы урегулирования конфликта на Украине.
По итогам переговоров Ушаков охарактеризовал состоявшийся разговор как содержательный, откровенный, конструктивный и полезный. Американские представители также выразили заинтересованность в продолжении диалога.
Ранее Life.ru рассказывал, что Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда переговоров после встречи с Путиным. Продолжение дипломатических контактов должно помочь сторонам обсудить остающиеся разногласия по украинскому урегулированию.