Россия и США намерены провести дополнительные консультации по украинскому урегулированию до предполагаемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя дальнейшие дипломатические контакты с американской стороной.

«С Кушнером и Уиткоффом остаёмся в контакте и обсудим с ними положение дел ещё до встречи Трампа и Путина в Китае», — заявил Ушаков.

Таким образом, Москва рассчитывает продолжить обсуждение вопросов урегулирования с американскими переговорщиками, не дожидаясь встречи глав двух государств.

Ранее, 12 ноября, Владимир Путин принял Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одной из основных тем стали перспективы урегулирования конфликта на Украине.

По итогам переговоров Ушаков охарактеризовал состоявшийся разговор как содержательный, откровенный, конструктивный и полезный. Американские представители также выразили заинтересованность в продолжении диалога.