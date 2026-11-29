Если сын решит жениться, деньги на свадьбу ему придётся заработать самому, заявил солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. К романтическим отношениям наследника он относится спокойно, а вот со свадьбой советует повременить.

Андрей Григорьев-Апполонов отказался оплачивать свадьбу сына. Видео © Пятый канал

«Добудь деньги — тогда женись! Встречайся, обнимайся, целуйся, пожалуйста. Но свадьбу я не буду оплачивать, я запрещаю», — цитирует звезду Пятый канал.

Вспомнил артист и собственную молодость. В 1990-е они с Кириллом Андреевым порой танцевали в клубах до утра, а домой заезжали лишь сменить промокшие футболки и снова отправлялись танцевать.