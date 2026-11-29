«Добудь деньги — тогда женись!» Рыжий из «Иванушек» отказался оплачивать свадьбу сына
Солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов отказался оплачивать свадьбу сына
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Если сын решит жениться, деньги на свадьбу ему придётся заработать самому, заявил солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. К романтическим отношениям наследника он относится спокойно, а вот со свадьбой советует повременить.
Андрей Григорьев-Апполонов отказался оплачивать свадьбу сына. Видео © Пятый канал
«Добудь деньги — тогда женись! Встречайся, обнимайся, целуйся, пожалуйста. Но свадьбу я не буду оплачивать, я запрещаю», — цитирует звезду Пятый канал.
Вспомнил артист и собственную молодость. В 1990-е они с Кириллом Андреевым порой танцевали в клубах до утра, а домой заезжали лишь сменить промокшие футболки и снова отправлялись танцевать.
Ранее Андрей Григорьев-Апполонов сходил с обоими сыновьями на концерт Басты и Гуфа в «Лужниках». После выступления певец поделился семейными кадрами.