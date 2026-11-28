Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко приехал на свадьбу дочери Стаса Михайлова Евы вместе с женой. По словам певца, с семьёй коллеги по сцене они дружат давно, а песня для молодожёнов была его свадебным подарком.

Туриченко не взял денег за выступление на свадьбе дочери Михайлова. Видео © Пятый канал

«Ты думаешь, что я пою платно у друзей, у музыкантов? Нет, ни в коем случае», — ответил артист на вопрос о гонораре в беседе с Пятым каналом.

Как объяснил музыкант, в их компании так принято: когда кто-то из друзей поёт на семейном празднике, денег за это не берёт. О свадьбе он вспомнил перед юбилейным концертом «Иванушек» на Live Arena.