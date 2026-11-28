Юбилей через боль: Григорьев-Апполонов не стал отменять выступление из-за невралгии
Григорьев-Апполонов вызвал скорую перед юбилейным концертом «Иванушек»
Андрей Григорьев-Апполонов. Обложка © РИА «Новости» / Евгения Новоженина
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов вызвал скорую помощь перед юбилейным концертом коллектива в Москве. Артист пожаловался на сильную боль, из-за которой ему было трудно даже разговаривать и кашлять, сообщает Пятый канал.
Андрей Григорьев-Апполонов пожаловался на плохое самочувствие перед юбилейным концертом. Видео © Пятый канал
По словам исполнителя, помощь медиков ему потребовалась ещё до начала репетиции из-за проблем с неврологией. Музыкант признался, что не представлял, как справится с вокальной нагрузкой. Даже во время общения с журналистами он старался улыбаться, несмотря на болезненные ощущения.
Отказываться от выступления Григорьев-Апполонов не стал. Вечером 27 ноября артист вышел на сцену Live Arena с юбилейной программой «30 солнечных лет. На бис!».
Несколько лет назад певец уже продолжал гастролировать вопреки серьёзным проблемам со здоровьем. Тогда в результате неудачного падения он сломал три ребра и ключицу. Однако уже спустя два дня музыкант вернулся на сцену, выступая в специальном бандаже.
Ранее Андрей Григорьев-Апполонов появился на публике вместе со взрослыми сыновьями. Артист посетил с 22-летним Иваном и 18-летним Артемием концерт Басты и Гуфа в Лужниках. Старший наследник музыканта уже окончил МГИМО, а младший — Кембриджскую международную школу в Петербурге.