Хиты группы «Иванушки International» способны не только поднять настроение, но и помирить поссорившихся супругов. Более того, под знакомые песни некоторые пары якобы даже передумывают разводиться. Об этом музыканты с юмором рассказали в интервью РИА Новости.

По словам солиста коллектива Кирилла Туриченко, особенно сильным примирительным эффектом обладают два знаменитых хита — «Тополиный пух» и «Колечко».

«Как только играет "Тополиный пух, жара, июль", все конфликты растворяются», — пошутил артист.

А после исполнения «Колечка», добавил он, даже супруги, уже собиравшиеся разводиться, могут передумать и забрать заявления. Причём, по шутливому замечанию Туриченко, иногда не только свои, но и чужие.

Музыканты подчеркнули, что главная цель их творчества — дарить людям радость. Именно возможность вызывать положительные эмоции у слушателей участники коллектива считают особенно важной.

Необычное признание прозвучало в преддверии больших московских концертов «Иванушек International». Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев представят программу «30 солнечных лет. На бис» на Live Арене 27 и 28 ноября.

Группа была основана продюсером Игорем Матвиенко в 1995 году. За три десятилетия её песни стали узнаваемыми хитами сразу нескольких поколений. Ранее Life.ru рассказывал, почему творчество «Иванушек International» вновь стало популярным среди зумеров. Сами артисты связывали это с модой на музыку 90-х и распространением знакомых мелодий в социальных сетях.