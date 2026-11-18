«Иванушки International» назвали свои песни спасением от разводов
Туриченко заявил, что песни «Иванушек» помогают парам избежать развода
Участники группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко и Андрей Григорьев-Апполонов (слева направо). Фото © Сергей Булкин/ТАСС
Хиты группы «Иванушки International» способны не только поднять настроение, но и помирить поссорившихся супругов. Более того, под знакомые песни некоторые пары якобы даже передумывают разводиться. Об этом музыканты с юмором рассказали в интервью РИА Новости.
По словам солиста коллектива Кирилла Туриченко, особенно сильным примирительным эффектом обладают два знаменитых хита — «Тополиный пух» и «Колечко».
«Как только играет "Тополиный пух, жара, июль", все конфликты растворяются», — пошутил артист.
А после исполнения «Колечка», добавил он, даже супруги, уже собиравшиеся разводиться, могут передумать и забрать заявления. Причём, по шутливому замечанию Туриченко, иногда не только свои, но и чужие.
Музыканты подчеркнули, что главная цель их творчества — дарить людям радость. Именно возможность вызывать положительные эмоции у слушателей участники коллектива считают особенно важной.
Необычное признание прозвучало в преддверии больших московских концертов «Иванушек International». Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев представят программу «30 солнечных лет. На бис» на Live Арене 27 и 28 ноября.
Группа была основана продюсером Игорем Матвиенко в 1995 году. За три десятилетия её песни стали узнаваемыми хитами сразу нескольких поколений. Ранее Life.ru рассказывал, почему творчество «Иванушек International» вновь стало популярным среди зумеров. Сами артисты связывали это с модой на музыку 90-х и распространением знакомых мелодий в социальных сетях.
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